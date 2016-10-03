Заместителями руководителя фракции БПП стали Ирина Луценко и Сергей Березенко

У главы фракции БПП Игоря Грынива теперь будет восемь заместителей.

Игорь Грынив получил себе двух новых заместителей Блок Петра Порошенко

Заместителями руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" стали Ирина Луценко и Сергей Березенко, сообщила член фракции Ольга Червакова.

"Сергей Березенко и Ирина Луценко избраны заместителями председателя фракции БПП - решение фракции", - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, что руководителем фракции БПП является Игорь Грынив, который был избран на этот пост в мае 2016 года. Сейчас у него уже есть шесть заместителей. До этого эту должность занимал Юрий Луценко, который стал генеральным прокурором.

Супруга Юрия Луценко Ирина прошла в парламент по партийному списку ББП (№70).

Сергей Березенко был избран народным депутатом в округе №205 (Чернигов) в июле 2015 года, победив Геннадия Корбана. Выборы сопровождались скандалом с подкупом избирателей. Сам Березенко родом из Винницы, считается лицом, приближенным к президенту Украины Петру Порошенко.

В сентябре парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" отозвала народного депутата Мустафу Найема с должности заместителя главы фракции в связи с тем, что он начал новый политический проект на базе партии "Демократический альянс".