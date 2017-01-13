Зам Пшонки просит СБУ открыть дело о госизмене Порошенко

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Кузьмин подчеркнул, что отказ выполнить такое требование "будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем не регистрации".

Кузьмин просит СБУ открыть дело на Порошенко за работу "Рошена" в РФ Василий Артюшенко, ZN.UA

Бывший первый заместитель экс-генерального прокурора Виктора Пшонки Ренат Кузьмин просит СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены президента Украины Петра Порошенко, его ближайшего окружения и топ-менеджеров "Рошен".

"Именно они во время вооруженного конфликта с Россией организовали работу Липецкой фабрики "Рошен", принадлежащей Порошенко и в прошлом году перечислили в российский бюджет почти 600 млн. рублей, заведомо зная, что из федерального бюджета финансируется российская армия, с которой и воюет Украина. При этом в магазинах Донбасса и Крыма свободно реализуется продукция предприятия "Рошен", наполняя местные бюджеты этих территорий", - написал он в Facebook.

Также Кузьмин подчеркнул, что отказ выполнить такое требование "будет расцениваться как умышленное сокрытие от учета тяжкого преступления путем не регистрации", за что будет нести ответственность Грицак.

"Если официально поступит такое обращение, мы будем его рассматривать в установленном порядке", - ответили на заявление Кузьмина в СБУ, передает "Украинская правда".

В июне 2014 года Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины, бывшего кандидата в президенты Украины Рената Кузьмина. Кузьмин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса (заведомо незаконное задержание, повлекшее тяжелые последствия) - задержание Юрия Луценко в 2010 году.

В сентябре 2015 года было возбуждено уголовное производство по факту завладения государственным имуществом. В частности, должностные лица Государственного управления делами, комплекса отдыха "Пуща-Водица" и КГГА способствовали экс-заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину в строительстве жилья на территории КО "Пуща-Водица", земли которой относятся к землям рекреационной зоны, где возведение индивидуальных домов запрещено.