Залищук задекларировала две квартиры, авто и иностранную валюту

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Согласно декларации, общая стоимость квартир составляет почти 4 миллиона гривень.

Залищук задекларировала почти 600 грн в шведском банке obozrevatel.com

Народный депутат фракции "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук указала в своей электронной декларации сведения о владении двумя квартирами в Киеве, автомобилем, счет в иностранном банке и наличные.

Согласно электронной декларации в Едином государственном реестре деклараций, Залищук принадлежат квартиры площадью 42 и 158 кв. м. общей стоимостью почти 4 млн грн, автомобиль Land Rover 2010 года выпуска, $ 9,5 тыс. наличными и чуть более 212 тыс. шведских крон (почти 600 тыс грн — ред.) на счету в SwedBank.

Ранее сообщалось, что председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Грынив не захотел объяснить происхождение своих доходов и имущества своей семьи. На попытки журналистов программы "Схемы" получить ответы относительно противоречий в декларациях депутат ответил оскорблениями: "Вы мне не интересны! Я вам пояснил. И делайте, что хотите. А относительно вас у меня есть большое презрение".

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников заканчивается 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было сделано несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.