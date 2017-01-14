Закон о всеукраинском референдуме является миной замедленного действия – эксперты

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Согласно действующему законодательству, референдум в Украине будет признан состоявшимся, даже если в нем принял участие один человек.

Украинский закон о референдуме следует менять miacum.am

Действующий в Украине закон о референдуме страдает от ряда критических недостатков, которые могут подорвать украинскую государственность.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Николай Мирный. Ссылаясь на мнение ряда экспертов он указывает на то, что данный закон, принятый в свое время режимом Януковича, предоставляет инструмент референдума в пользу власти, а не народа.

Так, закон о референдуме фактически позволяет власти заблокировать любую невыгодную ей народную инициативу.

"По этому закону вы никогда не сможете инициировать референдум против власти. Для этого нужно собрать две тысячи людей в одном месте. Надо, чтобы ЦИК делегировала своего представителя на место встречи граждан и засвидетельствовала факт этой встречи. Если она не захочет, то может и забыть утвердить решение о делегировании", — отметил координатор движения "Пространство свободы" Тарас Шамайда.

Помимо этого, закон позволяет в неконституционном порядке изменять Конституцию в обход парламента (вплоть до принятия новой), в то время как законопроекты на референдум можно выносить без их предварительного обсуждения.

Законодательство также не защищает участников референдума от постановки манипулятивных, неоднозначных вопросов.

Как отмечает экс-судья КСУ Владимир Шаповал, закон не учитывает общее правило, согласно которому референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие не менее половины граждан, имеющих право голоса. Референдум будет признан состоявшимся даже в том случае, если в нем принял участие всего один человек. При этом, объявленное ЦИК решение сразу же вступает в силу.

Мирный указывает, что общественность при поддержке Минюста подготовила новый законопроект о референдуме №2145а, однако его, как указывает депутат от БПП Светлана Залищук, не ставят на голосование из-за отсутствия политической воли.

Подробнее о недостатках и опасностях действующего закона о референдуме читайте в статье Николая Мирного "Если завтра референдум" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".