Закон о декларировании для антикоррупционеров нарушает конституционные гарантии прав и свобод – эксперт

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Принятие данного закона стало местью политиков общественным активистам, считает правозащитник.

Каждого, кто участвовал в мероприятии по противодействию коррупции и не подал декларацию, могут привлечь к ответственности obozrevatel.com

Принятый Верховной Радой закон № 1975, предусматривающийимущественного состояния для представителей антикоррупционных общественных организаций, рядом своих положений нарушает конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт "Центра политико-правовых реформ" Александр Банчук. Автор напоминает, что Рада поддержала соответствующий президентский законопроект 23 марта.

"Принятие этого закона стало местью политиков за деятельность общественных организаций, а его положения содержат существенные нарушения конституционных гарантий. Так, на рядовых граждан возлагаются дополнительные обязанности (в частности по декларированию имущественного состояния и доходов), а также ограничения и запреты по признаку рода занятий (например, общественная антикоррупционная деятельность)", – говорится в статье.

Специалист отмечает, что таким образом активистов приравняли к должностным лицам органов государственной власти и местного самоуправления, существенно ограничив их право свободно выражать свои мысли.

"Каждого, кто участвовал в мероприятии по противодействию коррупции (конференции, семинаре, демонстрации) и не подал электронную декларацию, привлекут к административной или уголовной ответственности. Януковичу и К° такие возможности и не снились!", – заключает эксперт.

Напомним, 23 марта Верховная Рада внесла изменения в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов. Изначально законопроект был направлен на освобождение солдат и младших офицеров от подачи е-деклараций. Однако в ходе рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали официальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки" и международные организации.

Подробнее о проблеме несоответствия принимаемых в Украине законов конституционным гарантиям прав и свобод граждан читайте в статье Александра Банчука "Свобода, которую мы теряем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".