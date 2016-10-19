ЮНЕСКО отправит мониторинговую миссию в оккупированный Крым

Ситуация на полуострове в сфере компетенции ЮНЕСКО продолжает ухудшаться.

ЮНЕСКО обеспокоилась ситуацией в Крыму

ЮНЕСКО приняли решение о направлении своей мониторинговой миссии в оккупированный Крым. Как сообщили в Секретариате Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, такое решение было принято 18 октября на заключительном заседании 200-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, передает Укринформ . "С целью разработки рекомендаций по решению острых проблем на территории временно оккупированного полуострова в сфере компетенции ЮНЕСКО ожидается направление в Крым мониторинговой миссии", - отметили в секретариате.

Перед принятием такого решения, еще 11 октября, был заслушан доклад гендиректора организации. Доклад содержит информацию о событиях в АРК и Севастополе, предоставленную украинской стороной, а также международными организациями-партнерами ЮНЕСКО.

В документе подчеркивается, что после незаконной оккупации Россией ситуация на полуострове в сфере компетенции ЮНЕСКО продолжает ухудшаться.

После принятия решения на заседании выступил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Украина ожидает, что такая мониторинговая деятельность будет иметь постоянный и всеобъемлющий характер. Мы готовы продолжать и усиливать наш диалог с секретариатом, членами исполнительного совета и государствами-членами ЮНЕСКО, чтобы гарантировать преобразование упомянутого намерения в практические действия", - отметил Чубаров.

В октябре 2015 года Комиссия по вопросам программы и внешних сношений Исполнительного комитета ЮНЕСКО одобрила принятие инициированного Украиной решения "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". В основу решения положены пункты Резолюции Генеральной ассамблеи ООН о поддержании территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года.