ЮНЕСКО отправит мониторинговую миссию в оккупированный Крым

Ситуация на полуострове в сфере компетенции ЮНЕСКО продолжает ухудшаться.
Перед принятием такого решения, еще 11 октября, был заслушан доклад гендиректора организации. Доклад содержит информацию о событиях в АРК и Севастополе, предоставленную украинской стороной, а также международными организациями-партнерами ЮНЕСКО.
В документе подчеркивается, что после незаконной оккупации Россией ситуация на полуострове в сфере компетенции ЮНЕСКО продолжает ухудшаться.
После принятия решения на заседании выступил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Украина ожидает, что такая мониторинговая деятельность будет иметь постоянный и всеобъемлющий характер. Мы готовы продолжать и усиливать наш диалог с секретариатом, членами исполнительного совета и государствами-членами ЮНЕСКО, чтобы гарантировать преобразование упомянутого намерения в практические действия", - отметил Чубаров.
В октябре 2015 года Комиссия по вопросам программы и внешних сношений Исполнительного комитета ЮНЕСКО одобрила принятие инициированного Украиной решения "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". В основу решения положены пункты Резолюции Генеральной ассамблеи ООН о поддержании территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года.Укринформ