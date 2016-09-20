Януковичу выдвинут обвинение в создании преступной группировки – Луценко

Генпрокурор рассказал, на что будет делать ставку в суде против экс-президента.

Януковича будут судить как мафиози РИА Новости

Экс-президент Украины Виктору Януковичу в суде выдвинут обвинение в соответствии со статьей 255 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за "Создание преступной группировки для хищения государственных средств".

Именно на этой статье будет делать акцент Генеральная прокуратура Украин при формировании обвинения против Януковича, сообщила "Украинская правда".

"Моя ставка как генпрокурора, отойти от обычных статей Уголовного кодекса, а применять больше статью 255 - "", - сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко во время заседания комитета ПАСЕ по вопросам науки, образования, культуры и СМИ.

"Именно таким образом мы подходим и к бывшему президенту, который будет обвиняться в создании преступной, по сути мафиозной государственной организации и к его людям, расставленных во всех областях хозяйственной и государственной жизни", - уточнил Луценко.

Как прокомментировал начальник управления спецрасследование Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк, производство по статье 255 относительно Януковича открыли еще в 2015 году. Теперь дело будет расширяться и "возможно появятся новые эпизоды". По его словам в целом по Януковичу открыты 8 уголовных производств.

Ранее сообщалось, что Янукович вывел из государственного бюджета Украины от 20 до 30 млрд долларов.

Напомним, 18 мая глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что российская сторона официально отказала ГПУ в выдаче Януковича.

Ранее ГПУ сообщила Януковичу о том, что его подозревают в нескольких преступлениях, среди которых завладение имуществом в "Межигорье", Сухолучье, злоупотребление служебным положением при подписании законов 16 января, создание преступной организации за совершение ряда преступлений в дни Революции Достоинства. Также Януковича подозревают в получении 26,5 миллионов гривень взятки.

Напомним, 15 сентября Общий суд Евросоюза признал неправомочным решение ЕС применитьсанкции против экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра, а также экс-главы администрации президента Андрея Клюева на период 2014-2015 годов. В то же время, Суд ЕС подвердил санкции, введенные с марта 2015 года.

В июне Украина подала апелляционные жалобы на процедурные определения Общего суда ЕС по делам по искам семьи Януковича. Ранее суд отменил санкции против Виктора Януковича - младшего из сыновей экс-президента (он погиб в марте 2015 года).

Евросоюз ввел санкции против 18 бывших украинских высокопоставленных чиновников 6 марта 2014 года.