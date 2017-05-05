Януковича снова вызвали в суд по делу о госизмене

Следующее заседание Оболонского суда по делу экс-президента запланировано на 18 мая.
Фотокопия повестки от 5 мая обнародована на портале Судебная администрация Украины.
Повестка направлена по адресу пребывания подозреваемого: Российская Федерация, Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 81, корпус "В".
В документе говорится, что защите экс-президента-беглеца предоставлена программная возможность для участия их подзащитного в подготовительном судебном заседании в режиме видеоконференции.
Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.
Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.
Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.ZN.UA