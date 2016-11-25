Янукович жалеет, что не ввел военное положение во время Евромайдана

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Беглый президент признал, что сторонников Евромайдана было больше, чем противников.

Янукович признал, что Евромайдан поддерживало большинство украинцев Кадр/YouTube

Экс-президент Украиныжалеет, что во время Евромайдана не подписал указ о введении военного положения и не распорядился ввести войска в Киев для подавления протестов.

"Я действительно совершил ряд ошибок, я не святой. Я не смог, не нашел сил подписать приказ о введении войск и о введенни военного положения. Это был единственный способ остановить радикалов", – заявил беглый президент на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в пятницу, 25 ноября.

В то же время, Янукович заявил, что спустя время он все равно не решился бы на такие меры, так как сторонников Евромайдана в Украине было больше, чем противников.

"Если бы вернуть это время назад, я бы не смог подписать, не поднялась рука. В то время майдан поддерживали около 47%, против были 46%. Если бы я подписал, началась бы гражданская война", – подытожил экс-президент.

Напомним, что 25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайдана в Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича.

В результате Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.