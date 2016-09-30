Янукович в Ростове подписывал указы от имени президента Украины

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Перед бегством в Ростов-на-Дону Виктор Янукович не сумел захватить гербовую печать президента Украины. Подписывал липовые бумаги.

Янукович увез с собой в Ростов ручку, но забыл гербовую печать

Беглый экс-президент Украины21 марта 2014 года подписал бумагу, которую он назвал "указом", о выходе из украинского гражданства 590 крымских прокуроров.

Документ с подписью Януковича, однако без печати, обнародовал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Вчера получил письмо от российской ГП. Очень обеспокоены нашим уголовным преследованием за государственную измену прокуроров АР Крым. Доводят до моего сведения, что в марте 2014 в г. Ростов-на-Дону Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины 590 человек прокурорского состава", - сообщил генпрокурор.

В связи с этим Луценко выразил благодарность российской прокуратуре за безоговорочное доказательство вины 229 бывших украинских прокуроров, которым уже объявлено о подозрении, а также данных о о 291 предателе.

"Дважды не судимый экс-президент Янукович пытается повысить свой воровский статус. От простого баклана он пытается подняться до козырного фраера. Но чтобы фуфло гнать надо мозги. Должен разочаровать и ГП РФ и залетного шулера - на настоящем указе президента Украины кроме подписи должно быть государственная печать. Ее Янукович к счастью украсть забыл", - прокомментировал Луценко.

Напомним, что Янукович бежал из Киева 21 февраля 2014 года через Харьков и Севастополь. 28 февраля 2014 года он дал в Ростове пресс-конференцию и в конце своего выступления сломал ручку.