Янукович с сообщниками за 2,5 года украли один госбюджет Украины – ГПУ

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По версии следствия, в ОПГ Януковича входили семь групп влияния.

Коррупционные доходы "Семьи" "отмывали" тысячи фиктивных компаний onpress.info

По оценкам Генеральной прокуратуры, экс-президент Украиныи его окружение за время его правления украли около 40 миллиардов гривень.

"За 2,5 года они украли примерно один государственный бюджет Украины", – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в эфире UMN в субботу, 6 мая.

Следствие также располагает информацией о семи группах влияния в преступной группе Януковича.

"Мы детально проанализировали деятельность одного из семи крыльев преступной организации – это крыло, которое действовало под крышей Курченко и Клименко. Указанные лица контролировали деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины. Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно 100 миллионов долларов кэшем. Это были так называемые налоговые площадки", – пояснил Енин.

Впоследствии эти средства "отмывались" с помощью серии банковских операций, на них скупались активы и недвижимость. Кроме того, эти средства использовались для подкупа политиков.

"Это крыло держало под собой тысячи фиктивных предприятий, за деятельность которых отвечали около 400 финансовых экспертов. Остальные 600 экспертов отвечали за связь денежной массы и деятельность предприятий с внешним миром. То есть речь идет о деятельности международного "отмывочного" хаба, где деньги "отмывалис"ь за границу, а дальше уже "отбеленные" использовались на приобретение недвижимости, футбольных клубов, яхт, депутатских голосований, или так называемое реинвестирование в Украину – то есть покупки облигаций внутреннего государственного займа", – уточнил заместитель генпрокурора.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

Напомним, что решение Краматорского суда о конфискации денег окружения экс-президента Виктора Януковича дает основание Украине обратиться к Латвии о возврате 50 млн евро.

Суд последней инстанции разрешил конфискацию арестованных $ 1,5 млрд, которые принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению.