Топ Новости
<
>

Янукович позвал украинских следователей в Ростов-на-Дону

5 декабря в 15:11

Бывший президент не хочет, чтобы его допрашивали в Украине.

Виктор Янукович
Янукович хочет, чтобы его допрашивали в России
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой провести его допрос по месту его жительства в российском Ростове-на-Дону.

Как сообщают российские СМИ, соответствующее заявление Януковича следователю ГПУ передал его адвокат Виталий Сердюк.

"Мой подзащитный (Виктор Янукович) просит допросить его в Ростове-на-Дону". – прокомментировал заявление правозащитник.

Давокат указал, что Янукович не считает возможным приехать в Украину, поскольку опасается за свою жизнь.

Читайте также: Святошинский суд завершил видеодопрос Януковича

Ранее ГПУ вызвала Виктора Януковича на допрос в качестве подозреваемого 5 и 9 декабря.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

По материалам: ТАСС
Читайте также
Тэги Янукович Ростов-на-Дону ГПУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.90
EUR 27.56
Последние новости