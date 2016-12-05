Янукович позвал украинских следователей в Ростов-на-Дону

Бывший президент не хочет, чтобы его допрашивали в Украине.

Янукович хочет, чтобы его допрашивали в России

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой провести егопо месту его жительства в российском Ростове-на-Дону.

Как сообщают российские СМИ, соответствующее заявление Януковича следователю ГПУ передал его адвокат Виталий Сердюк.

"Мой подзащитный (Виктор Янукович) просит допросить его в Ростове-на-Дону". – прокомментировал заявление правозащитник.

Давокат указал, что Янукович не считает возможным приехать в Украину, поскольку опасается за свою жизнь.

Ранее ГПУ вызвала Виктора Януковича на допрос в качестве подозреваемого 5 и 9 декабря.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.