Янукович позвал украинских следователей в Ростов-на-Дону

Бывший президент не хочет, чтобы его допрашивали в Украине.
Как сообщают российские СМИ, соответствующее заявление Януковича следователю ГПУ передал его адвокат Виталий Сердюк.
"Мой подзащитный (Виктор Янукович) просит допросить его в Ростове-на-Дону". – прокомментировал заявление правозащитник.
Давокат указал, что Янукович не считает возможным приехать в Украину, поскольку опасается за свою жизнь.
Ранее ГПУ вызвала Виктора Януковича на допрос в качестве подозреваемого 5 и 9 декабря.
Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.
Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.ТАСС