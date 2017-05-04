Янукович подписал две просьбы к России о вводе войск в Украину

На основании писем Януковича Путин обратился к Совфеду РФ о разрешении ввести войска в Крым.

Янукович написал письма Путину и Совфеду РФ с просьбой ввести войска в Украину

Бывший президент-беглецпосле побега написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины и направил похожее письмо в Совет Федерации РФ, сообщил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Находясь в РФ, он подготовил и направил письмо к президенту РФ Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины. Также нами установлено, что похожее письмо он также написал в Совет Федерации РФ – также с призывом использовать российские войска на территории Украины. Нами было установлено, что только данное письмо узаконило решения и действия представителей властей РФ, а именно президента РФ и Совета Федерации о предоставлении президенту РФ разрешения на использование российских войск на территории Украины", - сказал Кравченко, передает УНИАН.

Прокурор также отметил, что на основании писем, Путин обратился к Совфеду РФ о разрешении ввести войска в Крым, в результате чего получит его.

"Как всем известно, всему мировому сообществу, следствием данного письма стало использование российскими властями, страной-агрессором своих войск на территории нашего государства, а именно в АР Крым, использует и оккупирует нашу территорию. И во время выполнения данных преступных действий начали и ведут против нашей страны агрессивную войну", - сказал Кравченко.

Он напомнил, что Россия признана страной-агрессором по отношению к Украине в структурах ООН.

"Эти страшные действия обвиняемого Януковича привели к миллионам беженцев, к слезам матерей, увечьям и тысячам крестов на кладбищах, это страшная агрессивная война против нашего государства. Поэтому мы обвиняем Януковича в том, что он совершил государственную измену, совершил пособничество в ведении агрессивной войны и изменении границ территории и государственной границы", - добавил прокурор.

Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.