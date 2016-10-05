Янукович на посту президента действовал в интересах России – ГПУ

ГПУ обвиняет Януковича в нанесении ущерба суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и безопасности Украины.

ГПУ объявила Януковича российским агентом president.gov.ua

Деятельностьна посту президента Украины была подчинена интересам Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, об этом шла речь во время рабочего совещания генпрокурора Юрия Луценко с заместителями и руководителями подразделений, отвечающих за формирование обвинения экс-президенту.

По заключению следователей, Янукович действовал в интересах России в вопросах, касающихся национальной безопасности, о чем свидетельствуют подписанные им указы, назначения на ключевые должности лиц с российским гражданством.

"Соответственно деятельность Виктора Януковича квалифицируется по ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 111 (государственная измена) Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится

По информации ГПУ, совещания по расследованию уголовных производств по преступной деятельности Януковича планируется еженедельно с участием генпрокурора.

В ГПУ действия Януковича рассматриваются по следующим направлениям: умышленные деяния в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

Ранее в ГПУ сообщали, что экс-президента Виктора Януковича подозревают в нескольких преступлениях, среди которых завладение имуществом в Межигорье, Сухолучье, злоупотребление служебным положением при подписании законов 16 января, создание преступной организации за совершение ряда преступлений в дни Революции достоинства.