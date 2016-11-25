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Янукович мечтает о воскрешении Донбасса

25 ноября в 18:49

Российские журналисты задали Януковичу в Ростове вопрос, планирует ли он вернуться в Украину. Ответил длинно, но в конце – довольно конкретно.

Янукович в Ростове
Янукович хочет, чтобы Донбасс воскрес, а о возвращении в Украину пока не думает
кадр YouTube
Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович мечтает о воскрешении из руин своей родины – Донбасса.

Отвечая на вопрос, планирует ли он вернуться в Украину, Янукович заявил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону:

"Что касается моего возвращения, я так понимаю в политику, да? О чем я думаю. В средствах массовой информации много пишут, что я хочу вернуться во власть, реванш какой-то и так далее. Я вот о чем мечтаю. Я мечтаю о том, чтобы как можно скорее закончилась война на моей родине, в Донбассе, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы Донбасс воскрес из этих руин, в которые его привела война. Очень хочется, чтобы вернулись люди, которых разогнали по всему миру. Очень много беженцев. Вот я об этом думаю, о другом пока нет", - сказал он.

Напомним, что 25 ноября выезд из Лукьяновского СИЗО в Киеве, откуда на судебное заседание по делу Евромайдана в Святошинский районный суд должны были доставить нескольких экс-беркутовцев, заблокировали несколько десятков активистов. На заседании планировалось провести видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича.

В результате Святошинский районный суд Киева перенес заседание с допросом Виктора Януковича на понедельник, 28 ноября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Донбасс мечта Янукович
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