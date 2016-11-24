Янукович хочет дать пресс-конференцию после своего допроса

Экс-президент Украины хочет сказать что-то об итогах своей видеоконференции со Святошинским райсудом Киева.

Януковичу есть что сказать журналистам newsbel.by

Беглый экс-президент Украиныхочет дать пресс-конференцию по итогам своего видеодопроса Святошинским районным судом Киева, на котором он в качестве свидетеля даст показания по делу о преступлениях против Евромайдана.

Об аккредитации журналистов на пресс-конференцию Януковича в Ростове-на-Дону сообщает российское агентство ТАСС.



Ранее сообщалось, что на допрос Виктора Януковича, который в режиме видеоконференции состоится в Святошинском районном суде Киева завтра, 25 ноября, зарегистрировались 286 журналистов.

Янукович проходит в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Евромайдана.

Ранее защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заверила, что его допрос в деле об убийствах участников Революции Достоинства состоится в назначенное время, и что уже был совершен пробный звонок.

Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева принял решение допросить бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка в режиме видеоконференции 25 ноября в 13:00 в качестве свидетелей по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Ранее начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, российская сторона ответила на запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.