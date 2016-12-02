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Яценюк будет судиться за статью про покупку вилл в Майами

2 декабря в 01:12

 Экс-премьер назвал статью "частью спецоперации против страны". 

Яценюк в Раде3
Яценюк подаст в суд на блоггера
Василий Артюшенко, ZN.UA

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк сообщил о планах подать в суд на блоггера Олега Торгало, который опубликовал статью "Яценюк в Майами купил 24 виллы". 

"Подаю иск в суд на провокатора, который опубликовал "утку" о якобы приобретении мной в Майами 24-х вилл за миллионы долларов. Есть все основания заявлять, что фейк о 24 виллах - это часть спецоперации против страны", - сообщил Яценюк на своей странице в Facebook.

По его словам, слухи о недвижимости в Майами будут распространяться по Интернету, а затем их подхватит "Интер" и другие СМИ, которые "получают команды из Москвы". 

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Так, согласно результатам исследования, первое место в опросе занял президент Петр Порошенко (37%). Сравнительный показатель получил бывший премьер-министр Арсений Яценюк (28%). 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Яценюк вилла Майами суд статья слухи недвижимость интернет СМИ Facebook Москва Интер
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