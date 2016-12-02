Яценюк будет судиться за статью про покупку вилл в Майами

Экс-премьер назвал статью "частью спецоперации против страны".

Яценюк подаст в суд на блоггера Василий Артюшенко, ZN.UA

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк сообщил о планах подать в суд на блоггера Олега Торгало, который опубликовал статью "Яценюк в Майами купил 24 виллы".

"Подаю иск в суд на провокатора, который опубликовал "утку" о якобы приобретении мной в Майами 24-х вилл за миллионы долларов. Есть все основания заявлять, что фейк о 24 виллах - это часть спецоперации против страны", - сообщил Яценюк на своей странице в Facebook.

По его словам, слухи о недвижимости в Майами будут распространяться по Интернету, а затем их подхватит "Интер" и другие СМИ, которые "получают команды из Москвы".

Социологическая компания GFK провела соцопрос по заказу издания "Новое время" о том, кого или какую структуру украинцы считают коррупционерами.

Так, согласно результатам исследования, первое место в опросе занял президент Петр Порошенко (37%). Сравнительный показатель получил бывший премьер-министр Арсений Яценюк (28%).