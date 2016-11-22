Welcome to Ukraine: Луценко призывал Януковича вернуться в Украину для очного допроса

Луценко выразил сомнение в том, что посредством Skype можно получить ценные показания.

Луценко сообщил, что у ГПУ нет никакой компетенции для налаживания видеоконференцсвязи Генпрокуратура Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает наиболее правильным формат очного допроса президента-беглеца Виктора Януковича по расследованию дела об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" и призывает его вернуться в Украину.

"У Генпрокуратуры нет никакой компетенции для налаживания связи. Я вообще считаю наиболее правильным очный допрос Януковича в украинском суде", - сказал Луценко во вторник, 22 ноября, в Гааге.

При этом Луценко выразил сомнение в том, что посредством Skype можно получить ценные показания для расследования.

"В последнее время Янукович требует очных ставок, предоставления ему определенных доказательств - welcome to Ukraine, добро пожаловать в Киев: приезжайте, пожалуйста, Виктор Федорович, вас ждет справедливость и закон", - подчеркнул генпрокурор.

Ранее в Генеральной прокуратуре не исключили, что экс-президента Украины Виктора Януковича в конце месяца могут допросить в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Как сообщил начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, российская сторона ответила на запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.