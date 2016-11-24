Выступление Порошенко на саммите Украина-ЕС: онлайн-трансляция

В рамках саммита пройдут переговоры ряду ключевых вопросов.

Порошенко выступает на саммите Украина-ЕС Facebook/Donald Tusk

В Брюсселе сегодня начался 18-й

в рамках которого пройдут переговоры ряду ключевых вопросов.

Ожидается, что по итогам саммита будут достигнуты конкретные договоренности о предоставлении Украине безвизового режима, перспективе вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС, выделение дополнительных 15 млн евро в рамках соглашения о предоставлении помощи Украине на борьбу с коррупцией, а также 104 млн на реформу системы государственного управления.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о ключевых вопросах саммита Украина – ЕС. На саммите планируется подписание между Украиной и Евросоюзом меморандума о сотрудничестве в энергетической сфере, а также обсудить вопрос продления финансовой помощи от ЕС на поддержку реформ в Украине, сообщил он.

Напомним, что на прошлой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".