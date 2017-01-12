Высший совет юстиции начал реорганизацию в Высший совет правосудия

5 января 2017 вступил в силу закон "о Высшем совете правосудия".

Высший совет юстиции станет Высшим советом правосудия ВСЮ

На заседании Высшего совет юстиции (ВСЮ) было принято решение о начале реорганизации в Высший совет правосудия (ВСП), сообщили в пресс-службе Совета.

"Согласно пункту 16 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины к образованию Высшего совета правосудия его полномочия осуществляет Высший совет юстиции", - говорится в сообщении.



В ВСЮ добавили, что в соответствии с пунктом 4 раздел III "Заключительные и переходные положения" Закона Высший совет правосудия образуется путем реорганизации Высшего совета юстиции.

Ранее сообщалось, что закон "О Высшем совете правосудия" вступил в силу в четверг, 5 января.

Напомним, 3 января Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего совета правосудия и закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", который должен обеспечить финансирование нового конституционного органа.

Верховная Рада 2 июня приняла изменения в Конституцию в части правосудия, а также связанный закон "О судоустройстве и статусе судей". Вместо Высшего совета юстиции в Украине появится Высший совет правосудия, полномочия которого будут шире, чем у ВСЮ.

Изменения в Конституцию в части правосудия вступили в силу с 30 сентября. Президентский законопроект о Высшем совете правосудия зарегистрирован в Раде 23 сентября и определен главой государства как неотложный.