Высший админсуд начал рассмотрение иска Шокина к президенту и Раде

Сам Шокин на судебном заседании отсутствует.

Шокин хочет восстановиться на должности прокурора через суд Генпрокуратура Украины

Высший административный суд Украины приступил к рассмотрению иска экс-генпрокурора Украины, касающийся отмены решения Верховной Рады и указа президента Украины о его увольнении с должности главы Генпрокуратуры Украины.

Отмечается, что на заседании присутствуют представители всех сторон дела (в частности – Верховной Рады и президента), однако отсутствует сам истец – Виктор Шокин.

По словам председательствующего судьи Валентина Мороза суд получил от истца заявление о рассмотрении дела без его присутствия, и счел возможным рассматривать дело именно в таком формате.

В то же время. суд получил от целого ряда лиц заявления о вступлении в дело в качестве третьих лиц. В данный момент судьи заслушивают их пояснения, чтобы принять решение об их вступлении в дело.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин пытается через суд вернуть себе должность. Соответствующий иск был подан им в Высший административный суд.

Напомним, 29 марта прошлого года Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение президентом УкраиныВиктора Шокина с должности генерального прокурора. При этом, Порошенко призвал Шокина уйти в отставку еще 16 февраля.

Перед визитом президента Украины Петра Порошенко в США авторитетное американское издание New York Times в редакционной статье писало, что ни МВФ, ни страны-доноры, включая США, не собираются вбрасывать деньги лопатой в "коррупционное болото". При этом, как отмечала газета,Порошенко не может просто заменить генпрокурора Шокина на одного из его "дружков".