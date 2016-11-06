Введение должностей госсекретарей министерств должно сочетаться с рядом других ключевых реформ - эксперты

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Надежда на осуществление цели реформы имеет шанс оправдаться только тогда, когда и власть, и все общество очень ответственно отнесутся к комплексному реформированию исполнительной власти Украины.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Для того чтобы реформа государственного управления была успешной, способствовала реальным изменениям в различных отраслях и сферах общественной жизни, введение должностей государственных секретарей министерств должно сочетаться с рядом других ключевых реформ. Об этом в статье в ZN.UA пишут Игорь Колиушко и Виктория Дерец (Центр политико-правовых реформ).

По их словам, нужно продолжать реформу организации работы министерств. В Верховную Раду Украины подан законопроект №4526д "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с принятием Закона Украины "О государственной службе", в частности — в Закон Украины "О центральных органах исполнительной власти". Законопроектом предусмотрено более полное и корректное разграничение полномочий министров и государственных секретарей. "Надеемся, что парламентарии поддержат его как можно скорее", - отмечают Колиушко и Дерец.

Например, министр должен утверждать структуру аппарата министерства по представлению государственного секретаря министерства и иметь право отменять полностью или в отдельной части приказы государственного секретаря министерства. Предлагается законодательно закрепить положение о том, что государственный секретарь руководит аппаратом министерства. При этом законопроектом предусмотрено полномочие государственного секретаря министерства утверждать Положение о структурных подразделениях аппарата министерства.

Особое значение для качества государственного управления имеет эффективность анализа государственной политики и стратегического планирования. Анализ государственной политики должен быть основательным и постоянно совершенствоваться. Формирование государственной политики, в частности стратегическое планирование, должно быть качественным, поскольку определяет, насколько результативно реализуется государственная политика. Нужно учитывать, что эффективное формирование политики является важным и на политическом, и на административном уровне.

Необходимо повысить стратегическую способность Кабинета министров Украины, совершенствовать систему стратегического планирования, провести его мониторинг и оценку, совершенствовать методологию формирования государственной политики, включая оценку качества нормотворческой работы, ввести электронную систему управления документами. Эти задачи содержит недавно одобренная правительством Стратегия реформирования государственного управления Украины на 2016–2020 годы. Повышение эффективности и способности правительства к реализации государственной политики достигается, в том числе, и передачей отдельных полномочий Кабинета министров Украины соответствующим министерствам и другим центральным органам исполнительной власти. Члены Кабинета министров Украины сосредоточены на стратегически значимых вопросах, решение которых требует координации государственной политики в различных областях на самом высоком уровне.

Необходимо определить четкие единые требования и методологию подготовки программных и стратегических документов государственной политики (анализ положения дел, определение проблем, требующих решения, подготовка альтернативных вариантов решения проблем; оценки воздействия, определение критериев эффективности, консультации с общественностью и заинтересованными сторонами; определение сроков отчетности; процедура обновления).

Кроме того, что нужно четко определить миссию, сферы ответственности, функции и задачи министерств, должна измениться и структура аппарата министерства путем укрупнения департаментов, которые должны отвечать за формирование и реализацию политики в отдельных частях сферы полномочий или в подотраслях. Планируется урегулировать основные принципы деятельности структурных подразделений аппарата министерства. В действующем Законе "О центральных органах исполнительной власти" эта норма отсутствует. Должно быть определено, что структурными подразделениями аппарата министерства являются департаменты и секретариат. Департамент создается для обеспечения выполнения задач министерства, составляющих отраслевую или функционально обособленную часть сферы полномочий министерства. А секретариат — это совокупность структурных подразделений аппарата министерства, осуществляющая организационное, правовое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности министерства. В структуре департаментов и секретариата могут образовываться структурные подразделения, критерии формирования которых будет определять Кабинет министров Украины. Типовую структуру аппарата министерства и требования к ее формированию должно определить правительство.

"Надеемся, что усовершенствованная организационная структура министерств обеспечит качественно новый уровень формирования и осуществления государственной политики", - пишут эксперты.

Еще одним, не менее важным фактором, который станет дополнительным гарантом успешности реформы, является надлежащий уровень оплаты труда государственных секретарей. Правительство определило условия оплаты их труда: должностной оклад (12 061 гривня), надбавка к должностному окладу за ранг, надбавка не менее 50% за интенсивность труда; надбавка не менее 50% за выполнение особо важной работы; другие надбавки, доплаты и премии — в соответствии с Законом Украины "О государственной службе". Таким образом, заработная плата государственного секретаря министерства составит более 30 тыс. грн в месяц. Конечно, достойная заработная плата будет способствовать повышению престижа государственной службы и авторитета государственной власти только тогда, когда эффективность и результаты их деятельности будут положительно оцениваться и обществом.

"Итак, надеемся, что введение института государственных секретарей министерств поспособствует достижению цели реформы государственного управления, а именно — построить прозрачную систему государственного управления, создать профессиональную государственную службу, обеспечить эффективность ее работы. Однако эта надежда имеет шанс оправдаться только тогда, когда и власть, и все общество очень ответственно отнесутся к комплексному реформированию исполнительной власти Украины", - резюмируют авторы статьи.

Больше читайте в статье Игоря Колиушко и Виктории Дерец "Государственные секретари министерств: старт новой управленческой реформы" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".