ВСЮ отстранил Емельянова от судейства

Судья отстранен до 12 марта 2017 года.

Высший совет юстиции отстранил Емельянова от судейства до марта 2017 года

Высший совет юстиции (ВСЮ) по ходатайству Генпрокуратуры отстранил от исполнения обязанностей сроком на два месяца судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова, которому ГПУ сообщила о подозрении в подчинении системы принятия судебных решений в 2011-2014 годах.

"Высший совет юстиции решил ходатайство заместителя генпрокурора удовлетворить временно отстранить Емельянова от правосудия сроком на два месяца до 12 марта 2017 года", - сказал председатель ВСЮ Игорь Бенедисюк, передает "Украинская правда".

Ранее сообщалось, что сотрудники Генпрокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступлений судьям Высшего хозяйственного суда Украины Артуру Емельянову и Виктору Татькову, которые в 2011-2014 году занимали должности председателя суда и заместителя председателя.

По данным ГПУ, судьи подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) УК Украины.

Напомним, в своей электронной декларации Емельянов отметил сведения об аренде жилого дома, квартиру бывшей жены, зарплату в 226 тысяч грн, наличные средства в размере 2 миллиона 740 тысяч гривень, $ 180 тысяч и 70 тысяч евро.

7 ноября Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на 120 должностей судей в новом Верховном суде Украины. Из них 30 должностей — в Кассационном административном суде, 30 – в Кассационном суде, 30 – в уголовном Кассационном суде и еще 30 – в Кассационном гражданском суде.

Заявки для участия в конкурсе на должности судей Верховного суда подали более 1,4 тыс. человек, в том числе 17 из 21 действующих судей данного суда.