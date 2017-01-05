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Вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

5 января в 09:32

Новый конституционный орган сможет назначать, увольнять и переводить судей, а также выдавать согласие на их задержание и арест.

закон
Сегодня вступает в силу закон о Высшем совете правосудия
Сайт президента Украины
Закон "О Высшем совете правосудия" вступил в силу в четверг, 5 января, сообщает "РБК-Украина".

Накануне газета "Голос Украины" опубликовала полный текст документа. В соответствии с ним, закон позволяет  существенно расширить полномочия нового Высшего совета правосудия, по сравнению с бывшим Высшим советом юстиции.

Так, Высший совет правосудия сможет назначать и увольнять судей, переводить их, а также выдавать согласие на арест и задержание судей. Ранее решением всех этих вопросов занималась Верховная Рада Украины.

Как ранее отмечал президент Украины Петр Порошенко, закон "О Высшем совете правосудия" позволит нейтрализовать политическое влияние  на судебную власть в стране.

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Напомним, 3 января Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего совета правосудия и закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", который должен обеспечить финансирование нового конституционного органа.

Верховная Рада 2 июня приняла изменения в Конституцию в части правосудия, а также связанный закон "О судоустройстве и статусе судей". Вместо Высшего совета юстиции в Украине появится Высший совет правосудия, полномочия которого будут шире, чем у ВСЮ.

Изменения в Конституцию в части правосудия вступили в силу с 30 сентября. Президентский законопроект о Высшем совете правосудия зарегистрирован в Раде 23 сентября и определен главой государства как неотложный.

По материалам: РБК-Украина
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Тэги закон суд Украина полномочия
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