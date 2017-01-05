Вступил в силу закон о Высшем совете правосудия

Новый конституционный орган сможет назначать, увольнять и переводить судей, а также выдавать согласие на их задержание и арест.
Накануне газета "Голос Украины" опубликовала полный текст документа. В соответствии с ним, закон позволяет существенно расширить полномочия нового Высшего совета правосудия, по сравнению с бывшим Высшим советом юстиции.
Так, Высший совет правосудия сможет назначать и увольнять судей, переводить их, а также выдавать согласие на арест и задержание судей. Ранее решением всех этих вопросов занималась Верховная Рада Украины.
Как ранее отмечал президент Украины Петр Порошенко, закон "О Высшем совете правосудия" позволит нейтрализовать политическое влияние на судебную власть в стране.
Напомним, 3 января Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего совета правосудия и закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", который должен обеспечить финансирование нового конституционного органа.
Верховная Рада 2 июня приняла изменения в Конституцию в части правосудия, а также связанный закон "О судоустройстве и статусе судей". Вместо Высшего совета юстиции в Украине появится Высший совет правосудия, полномочия которого будут шире, чем у ВСЮ.
Изменения в Конституцию в части правосудия вступили в силу с 30 сентября. Президентский законопроект о Высшем совете правосудия зарегистрирован в Раде 23 сентября и определен главой государства как неотложный.РБК-Украина