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Встречу Порошенко с руководителями ЕС в Брюсселе отменили из-за нормандского ужина в Берлине

18 октября в 16:55

За три дня президент объедет три страны

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Порошенко не сможет поехать в Брюссель 19 октября
Святослав Цеголко/Twitter

Президент Петр Порошенко не сможет провести запланированную встречу с руководителями Еврсоюза в Брюсселе 19 октября в связи с подтверждением проведения в Берлине саммита лидеров стран "Нормандской четверки", сообщили в Совете ЕС во вторник, 18 октября.

Ранее планировалось, что Порошенко прибудет в Брюссель вечером в среду и проведет встречу с президентом Совета ЕС Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европарламента Мартином Шульцем.

В то же время остаются в силе планы президента принять участие в саммите Европейской народной партии в Маастрихте (Нидерланды) 20 октября, а также в этот же день встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Порошенко также проведет отдельные двусторонние встречи с лидерами отдельных государств-членов ЕС с целью координации позиций накануне саммита Евросоюза 20-21 октября в Брюсселе.

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