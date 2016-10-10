Встреча в нормандском формате может состояться во время визита Путина во Францию

Лидеры Франции, России и Украины дали согласие на встречу по просьбе канцлера Германии Ангелы Меркель.

Встреча лидеров нормандской четверки пройдет по настоятельной просьбе Ангелы Меркель tvc.ru

Как стало известно ZN.UA из дипломатических источников, достигнута предварительная договоренность ово время визита российского президента Владимира Путина во Францию.

По данным дипломатов, сегодня прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино. Как известно, Украину в этой постоянной группе представляет Руслан Князевич.

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.

По информации собеседников ZN.UA, встреча лидеров нормандской четверки 19 октября стала возможной ввиду настоятельной просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин уже дали согласие. При этом не исключено, что встреча пройдет не в Париже, а в Берлине.

20 сентября Франсуа Олланд заявил, что Франция и Германия организуют переговоры в нормандском формате, чтобы избежать возобновления войны в Донбассе. "Я взял на себя инициативу вместе с канцлером Германии собрать вместе президентов России и Украины в ближайшие недели, чтобы реализовать Минские соглашения", – сказал он.

10 октября заместитель главы администрации президента Константин Елисеев заявил, что для Украины "ключевым является не столько дата и место проведения встречи в нормандском формате, а содержательное наполнение саммита с учетом интересов украинской стороны, в частности по поводу выполнения Россией условий безопасности по Минским соглашениям".