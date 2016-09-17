Встреча "нормандской четверки" может состояться в октябре - МИД Франции

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Нужно положить конец заявлениям, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины, подчеркнул Эро.

Эро анонсировал встречу "нормандской четверки"

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро выразил надежду, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в октябре, сообщает " Укринформ " со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Франции.

По мнению Эро, которое он озвучил в интервью французскому телеканалу LCI, прежде всего они ожидают от Минских соглашений прекращения огня.

"На следующей неделе состоится конкретное действие (20 сентября запланированы переговоры по отводу вооружения из трех участков линии разграничения на востоке Украины), которое также включает в себя политический процесс, который, я рассчитываю, в ближайшее время мы сможем конкретизировать на саммите, который состоится, мы надеемся, в октябре с участием президента Олланда, канцлера Меркель, президента Порошенко и президента Путина", - заявил глава МИД Франции.

При этом он подчеркнул, что "нужно положить конец заявлениям, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины, которую мы уважаем". Именно поэтому Франция и Германия инициировали Нормандский формат, чтобы заключить Минские соглашения, которые являются мирными соглашениями, добавил он.

Ранее глава МИД Франции сообщил о подготовке к перезапуску "нормандского формата". "Мы пытаемся обеспечить живучесть этого формата, перезапустить его вновь и подготовить все необходимые условия для проведения на самом высоком уровне саммита в "нормандском формате" при участии президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Украины Петра Порошенко и президента России Владимира Путина", – заявил министр иностранных дел Жан-Марк Эро на совместном брифинге глав МИД Украины, Франции и Германии в Киеве в среду, 14 сентября.

Во время выступления в Верховной Раде 6 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев заинтересован в продолжении и сохранении "нормандского формата" переговоров. Глава государства подчеркнул, что "любой формат имеет смысл только тогда, когда в нем участвует Россия и когда он многосторонний".

Вскоре министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что саммит глав государств "Нормандской четверки" может состояться только после успешных переговоров руководителей внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России. Глава украинского МИД уточнил, что встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России может состояться в Берлине или Париже.