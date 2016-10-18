Встреча глав государств в нормандском формате состоится 19 октября в Берлине

На встрече в Берлине будут побуждать Россию выполнить безопасностную часть Минских договоренностей.

Порошенко, Олланд и Меркель достигли договоренности о встрече в Берлине AP Photo Luca Bruno

состоится 19 октября в Берлине. Об этом была достигнута договоренность во время телефонного разговора президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Собеседники договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в нормандском формате для побуждения России выполнить безопасностную часть Минских договоренностей", - говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Собеседники обсудили безопасностную ситуацию на Донбассе. Президент Украины отметил важность общей позиции Украины и стран Европейского Союза накануне заседания Европейского Совета, которое состоится 20-21 октября 2016 года в Брюсселе, где будет рассмотрена стратегия отношений с Россией.

12 октября в администрации президента Украины сообщили, что на саммите лидеров страннормандской четверки, которую планировалось провести 19 октября, необходимо согласовать дорожную карту выполнения Минских соглашений.

"Украина поддерживает инициативу проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России, на которой можно было бы принять этот документ. Проведение этого мероприятия для решения так называемых политических компонентов Минска является неприемлемым", - говорилось в комментарии пресс-службы президента.

В комментарии отмечалось, что любые политические решения могут приниматься лишь после очевидного прогресса в вопросах безопасности.