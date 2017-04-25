Возможная неудача США в урегулировании северокорейского кризиса несет риски для Украины – эксперты

Киев должен навязать новой американской администрации диалог по вопросам будущего ядерных вооружений и гарантий неядерным государствам.

Украина должна в меру своих сил содействовать разрешению проблемы ядерной программы КНДР regnum.ru

Потенциальная неудача США в урегулированиинесет определенные риски для Украины, поскольку дискредитирует США как сильного союзника на международной арене и увеличит влияние Китая и РФ.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Алексей Куропятник, Богдан Яременко, Олег Белоколос и Александр Хара. Авторы отмечают, что самой серьезной проблемой в "ядерном кейсе" Дональда Трампа сегодня является не Россия (которая не выходит за рамки модернизации существующих ядерных вооружений), а Северная Корея, остановить ядерную программу которой за минувшие 15 лет так и не удалось.

Отмечается, что в конце апреля нынешнего года Трамп решил отойти от традиционной практики не решать политические вопросы с третьими странами за счет экономических интересов нации и предложил китайскому лидеру сохранение позитивного сальдо в торговле с США в обмен на решение проблемы Северной Кореи.

"Данный шаг вызвал жесткую критику со стороны демократов, части республиканцев и истеблишмента, но правда состоит в том, что предыдущая практика противодействия Пхеньяну также успеха не принесла. Однако вопрос является гораздо более сложным: в случае коллапса режима в Пхеньяне под боком у КНР возникает беспорядок с перспективой установления прозападного режима, что только обострит отношения США и КНР", – говорится в статье.

"Для Украины потенциальная неудача Вашингтона в урегулировании северокорейского кризиса также несет определенные риски. Провал очередной попытки решить проблему (или снова отсрочить решение на неопределенное время) ведет к дискредитации США, обнаруживает их слабость перед союзниками и дружественными странами, ведет к росту в освобожденном политическом пространстве влияния прочих ядерных и военных сверхдержав, в данном случае Китая и РФ", – констатирует авторы.

По мнению экспертов, в сложившейся ситуации Украине необходимо навязать новой американской администрации диалог по вопросам будущего ядерных вооружений и гарантий неядерным государствам.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.

Подробнее о первых результатах работы новой администрации США читайте в статье Алексея Куропятника, Богдана Яременко, Олега Белоколоса и Александра Хары "100 дней президента Дональда Трампа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".