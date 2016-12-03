Военная прокуратура проводит обыски у топ-менеджера компании Новинского

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У Новинского связывают обыски с заседанием Регламентного комитета Верховной Рады.

Силовики проводят обыски у человека Новинского

Сотрудники военной прокуратуры проводят обыски в доме одного из руководителей компании "Смарт-холдинг", который в данный момент находится в зарубежной командировке, сообщает пресс-служба компании.

По данным "Смарт-холдинг", адвоката топ-менеджера не пропускают к месту проведения следственных действий. Кроме того, следователи предъявили постановление суда на обыск дома другого человека по фамилии Дробот, который не является сотрудником компании, а проживает с ним в одном и том же коттеджном городке.

"Мы рассматриваем эти незаконные действия, которые грубо нарушают права нашего сотрудника, а также наносят вред деловой репутации компании, как давление на бенефициара "Смарт-холдинга" и одного из лидеров "Оппозиционного блока" Вадима Новинского накануне заседания Регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ о снятии с него депутатской неприкосновенности. Предприятия и офисы компании неоднократно подвергались незаконным обыскам под надуманными предлогами", - сообщается на странице компании в Facebook.

24 сентября сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании "Смарт-Холдинг" народного депутата от "Оппозицонного блока" Вадима Новинского.

По данным пресс-службы "Смарт-холдинга", правоохранители взломали двери офиса с помощью спецсредств, зашли внутрь и провели следственные действия, в частности выемку документов.

В конце июля на ряде предприятий "Смарт-холдинга" на основании решений суда были проведены обыски.