Военная прокуратура объявила в розыск бывшего представителя Путина в Крыму

Белавенцеву в Украине грозит пожизненное тюремное заключение.

Белавенцеву в Украине грозит пожизненное тюремное заключение wikipedia

Главная военная прокуратура Украины завершила специальное досудебное расследование по делу бывшего уполномоченного представителя президента Российской Федерации в так называемом "Крымском федеральном округе" Олега Белавенцева и объявила его в розыск.

Белавенцев обвиняется "в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене) и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщается, следователи собрали доказательства того, что Белавенцев "в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Автономной республики Крым и Севастополя, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти и должностными лицами Вооруженных сил РФ, выполняя отведенную ему роль в общем преступном плане, склонял военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены, а также своими умышленными действиями способствовал другим соучастникам в ведении агрессивной войны против Украины с целью изменения границ ее территории и государственной границы, привело к временной оккупации полуострова Крым и других тяжких последствий".

Вменяемы россиянину преступления предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Белавенцев был полномочным представителем президента РФ "Крымском федеральном округе" с 21 марта 2014 г до 28 июля 2016 г.

Сейчас является полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.