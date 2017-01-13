Во Freedom House раскритиковали решение украинской власти о запрете "Дождя"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украинцам важно получать информацию о стране-агрессоре от одного из немногих российских независимых СМИ, уверены правозащитники.

Правозащитники из Freedom House считают, что украинцам нужен "Дождь" Дождь

Решение украинской власти оограничивает украинцев в выборе точки зрения, заявил вице-президент международных программ правозащитной организации Freedom House Роберт Герман.

"Правительственный запрет трансляции "Дождя" – это цензура, которая ограничивает украинцам доступ к выбору точки зрения", – указывается в его заявлении, обнародованном Freedom House в связи с решением Нацсовета по телевидению и радиовещанию о прекращении трансляции телеканала в Украине.

"В связи с оккупацией российскими войсками части Украины, жизненно необходимо, чтобы украинцы получили доступ к независимому освещению событий в России и одному из немногих оставшихся независимых СМИ", – указывается в сообщении.

Накануне, 12 января, Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь".

На протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории России.