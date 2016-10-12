Во Франции не видят альтернативы Минским соглашениям – посол

Критики Минских соглашений не могут предложить ничего лучше, заявила посол Франции в Украине.

Официальный Париж настаивает на том, что Минские соглашения должны быть выполнены wikirecent.com

Французская сторона рассматривает Минские соглашения как единственную базу по прекращению войны в Донбассе, которая не имеет реальных альтернатив, заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Французская позиция проста – воплотить в жизнь Минские соглашения. Вот и все", – цитирует "Левый берег" ее слова на VI Национальном Экспертном Форуме Института Горшенина.

По словам дипломата, Минский протокол страдает от недостатков, однако необходимость выполнения его положений – очевидна.

"Не потому, что они такие уникальные или хорошие, а просто потому, что они базовые: прекращение огня, вывод оружия, вывод войск, контроль - все это должно быть сделано. Я не вижу плана Б, потому что план А столь очевиден", – сказала Дюмон.

Она также отметила, что несмотря на массу критики, представить реальную альтернативу Минским соглашениям по-прежнему никто не может.

"Мы слышим много критики в адрес Минска, но те люди, которые критикуют, не предлагают ничего лучше. Если есть другие идеи – пожалуйста", – заключила она.

Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что считает приоритетным вопросом проведения местных выборов, а не возвращение Киеву контроля за украинской-российской границей.

Олланд отметил, что выполнение Минских договоренностей, по его мнению, является единственным путем для выхода из конфликта. "Уже после выборов Украина должна получить контроль за рубежом", - заявил он, ссылаясь на то, что именно такой порядок предусмотрен "Минском".

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По информации дипломатических источников, саммит 19 октября стал возможен ввиду настоятельной просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин уже дали согласие. Встреча может пройти в Берлине.

По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.