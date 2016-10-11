Во Франции назвали условие проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине - СМИ

Пока что во Франции не уверены, что саммит 19 октября состоится.

Достижения "реального прогресса" по ключевым вопросам в ближайшие дни является обязательным условием проведения саммита " нормандской четверки " в Берлине 19 октября, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники.

"Там должен быть реальный прогресс между тем, что есть на данный момент, и тем, что будет потом, и лидеры должны прийти к согласию, поэтому мы не можем подтвердить, что это произойдет", - сказал источник, когда его спросили о том, будет ли встреча в Берлине на следующей неделе.

Сообщалось, что Украина хочет на встрече "нормандской четверки" принять дорожную карту выполнения Минских соглашений. Ранее посол РФ Александр Орлов заявлял, что встреча лидеров "нормандской четверки" пройдет в Берлине по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По информации дипломатических источников, саммит 19 октября стал возможен ввиду настоятельной просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин уже дали согласие. Встреча может пройти в Берлине.

По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.