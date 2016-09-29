Заседание Рады по увольнению судей: онлайн-трансляция

Рада сегодня рассмотрит увольнение 33 изменивших присяге судей. Смотрите онлайн-трансляцию заседания Верховной Рады на ZN.UA.

Заседание Верховной Рады онлайн rada.gov.ua

Верховная Рада начала свое внеочередное заседание в 10:00 в четверг, 29 сентября.

Сегодня народные депутаты рассмотрят вопрос увольнения судей. Он явлется единственным в повестке дня.

Всего на рассмотрение парламента вынесены 33 отдельных постановления на увольнение по каждому из судей, которые нарушили свою присягу, в том числе, причастных к незаконным арестам "майдановцев". Представления внесены Высшим советом юстиции (ВСЮ).

Необходимость созыва внеочередного заседания парламента поясняется тем, что с 30 сентября вступает в силу судебная реформа, согласно которой Рада теряет полномочия увольнять судей.

Щодо звільнення суддів зареєстровано 34 постанови, по кожній з них буде проходити обговорення.#рада8 — Верховна Рада (@verkhovna_rada) 29 вересня 2016 р.

Напомним, ранее 22 сентября Рада проголосовала за увольнение 412 судей. Среди них - 9 судей Верховного Суда Украины, 6 судей - Высшего административного суда и 18 - Высшего хозяйственного суда.

Как сообщалось, Верховная Рада 2 июня 2016 года окончательно утвердила (приняла в целом) закон о внесении изменения в Конституцию Украины относительно правосудия. За закон проголосовали 335 народных депутатов при необходимых 300 голосах для окончательного утверждения конституционных изменений. В тот же день Верховная Рада также приняла новую редакцию закона о судоустройстве и статусе судей, который должен имплементировать конституционные изменения.

Изменения в Конституцию Украины в части правосудия вступят в силу 30 сентября 2016 года.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина"..