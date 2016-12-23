Вместо Савченко представлять Украину в ПАСЕ будет Борислав Береза

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Информации о том, кто станет заместителем Березы в ПАСЕ, пока нет.



Народный депутат Борислав Береза займет место Надежды Савченко в ПАСЕ Facebook Борислава Берези

Народный депутат Борислав Береза будет представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы вместо исключенной оттуда, сообщила в эфире канала "112 Украина" народный депутат Анна Гопко.

"Сегодняшнее голосование показывает, что на месте Савченко, за это голосовали, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков. Он будет представлять Украину и отстаивать интересы государства", - отметила Гопко.

Депутат также сообщила о том, что заместитель Березы на этой должности пока не назначен.

"Мы сейчас ждем, кто будет заместителем, кто из фракции определится, потому что сейчас создается впечатление, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатуры заместителя Березы", - сообщила политик.

Как сообщалось ранее, 22 декабря Верховная Рада поддержала лишение народного депутата Надежды Савченко права представлять Украину в ПАСЕ. Депутата также исключили из фракции "Батькивщина".

Причиной исключения стало несанкционированное участие Савченко в переговорах с главарями боевиков ОРДЛО.