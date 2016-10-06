Вместе с БПП голосовать за введение виз с Россией не будет и "ОппоБлок"

Тем не менее, большинство фракций Рады одобряют инициативу Парубия.

Большинство фракций Рады одобряют отмену "безвиза" между Украиной и РФ ntv.ru

Входящая в коалицию фракция "Народный фронт", а также оппозиционные "Самопомич" и "Батькивщина" намерены поддержать инициативу спикера Верховной Рады Андрея Парубия относительно отмены безвизового режима между Украиной и Россией.



"Мы будем голосовать за введение визового режима со страной агрессором", - сказал глава "НФ" Максим Бурбак журналистам в кулуарах парламента днем в четверг, 6 октября.



В свою очередь Семен Семенченко также сообщил, голосовать за эту инициативу будет и его фракция "Самопомич".



Также в целом "за" введение визового режима с РФ выступает и фракция "Батькивщина". В пресс-службе партии сообщили, что будут голосовать за законопроект Парубия, однако отметили "существенные расхождения между правительством и парламентом по этому вопросу".

О своем согласии также заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

Ранее президентская фракция БПП заявила о своем категорическом отказе поддержать эту инициативу.

Аналогичной позиции придерживаются и в "Оппозиционном блоке". Сопредседатель фракции Александр Вилкул высказался против такого шага, аргументировав это, в частности тем, что в России работает несколько миллионов украинцев и подобное решение может им навредить, поскольку РФ будет предпринимать ответные меры.

Напомним, что автором законопроекта №4030 является спикер Андрей Парубий и ряд депутатов-соавторов. Документ был внесен им в парламент еще в феврале текущего года и уже прошел одобрение в профильном Комитете по иностранным делам (его возглавляет Анна Гопко).

Накануне Парубий заявлял о том, что "есть основания выйти на результативное голосование".

Вопрос о введении визового режима с Россией снова вошел в политическую повестку дня в Украине после того, как в конце сентября в Москве российские власти арестовали журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в "шпионаже" и удерживают в тюрьме "Лефортово".

Со своей стороны министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что вопрос "требует серьезной политической проработки и логистики", но МИД Украины готов к введению визового режима с РФ. Он отметил, что для этого потребуются затраты на дополнительные консульские должности, оборудование.

По мнению министра, российские спецслужбы будут очень быстро приспосабливаться к визовому режиму, и Россия будет пытаться максимально усложнить процедуру получения виз.

Как заявлял в комментарии ZN.UA эксперт по международным отношениям Алексей Ижак, после одобрения постановления следует ожидать обострения в отношениях с РФ. По мнению Ижака, РФ начнет вводить симметричные шаги. "Такой шаг был бы уместен, когда начались активные боевые действия, когда агрессия была очевидна. Сейчас явные намерения России - немного снизить эскалацию с Украиной и найти пути для восстановления отношений. Поэтому сейчас введение визового режима с целью избежания продолжения гибридной войны на Востоке Украины - не имеет смысла", - считает эксперт.