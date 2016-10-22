Власть взяла под свой контроль "старые" правоохранительные органы и активно занимается "приручением" новых - Трепак

Она, как и предыдущая, главную ставку делает не на правовые основы функционирования государства, а на силу, которую в нужных ей случаях должны применять "силовые" структуры.

По мнению Трепака, конфликт между НАБУ и ГПУ разожгли искусственно

Реальное системное противодействие коррупции в Украине подменяется контролируемой борьбой, которая выступает способом борьбы за власть.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA экс-заместитель председателя СБУ Виктор Трепак."Очевидно, что правоохранительная реформа затормозила, так должным образом и не начавшись. Ситуация с ее проведением только усложняется, поскольку благоприятный для этого период уже пройден: чем дальше от Революции Достоинства, тем меньше становится шансов на проведение демократических преобразований в государстве в целом. Новая команда уже достаточно окрепла и начала функционировать в обычном режиме, ориентируясь исключительно на обеспечение собственных интересов и нейтрализацию угроз для своего существования. Она, как в свое время и предыдущая, главную ставку делает не на правовые основы функционирования государства, а на силу, которую в нужных ей случаях должны применять "силовые" структуры", - говорится в статье.Как пишет Трепак, новая властная команда взяла под свой контроль "старые" правоохранительные органы (ГПУ, СБУ и МВД) и активно занимается "приручением" новых - НАБУ и САП."Сейчас фактически завершено установление политического контроля над "старыми" правоохранительными структурами, в частности путем восстановления института "смотрящих", которые в отдельных случаях уже доросли до уровня заместителей руководителей правоохранительных структур и готовятся их возглавить", - отмечает атвтор.

По его мнению, поскольку меры, принимаемые при принятии законов на этапе формирования НАБУ и САП не привели к желаемому результату, был искусственно разожжен конфликт между ГПУ с одной стороны, и НАБУ и САП - с другой."Стало очевидно, что предыдущие меры, предпринятые на этапе принятия соответствующих законов (когда глава государства получил возможность назначать директора НАБУ, хотя Конституция таким правом его не наделяет) и на этапе формирования НАБУ и САП (присвоение генеральских званий, присутствие на принесении присяги детективами и на рабочих совещаниях, приглашение руководителей этих органов на различные мероприятия в АП и т.п.), не обеспечили установления над новыми органами желаемого уровня контроля. Поэтому не оставалось ничего другого, как начать "тормозить" НАБУ и САП. Следовательно, вместо совместной борьбы с коррупцией в пределах своих полномочий правоохранительные органы были втянуты в междоусобную войну", - говорится в статье.Трепак отмечает, что объективно "острие" НАБУ должно быть сфокусировано прежде всего на политических структурах, в частности парламенте, правительстве, администрации президента."Они являются центром принятия важнейших государственных решений по всем важным вопросам. Там "производится" коррупционная идеология, именно оттуда коррупционные отношения прорастают в нижние властные ступени, в правосудие и правоохранительную сферу, экономику, банковский и финансовый сектор и пр. За небольшой период своей деятельности НАБУ сделало несколько шагов, направленных на противодействие политической коррупции, что не на шутку испугало тех, кто причисляет себя к государственному руководству. Поскольку, во-первых, эти шаги не были согласованы "наверху" (чего раньше в принципе не могло быть), во-вторых, они потенциально угрожали тем, кто на самом "верху". А потому не могли остаться без адекватного реагирования", - отмечает автор.

Напомним, 17 августа, генеральный прокурор Юрий Луценко встретился с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, чтобы обсудить конфликт между сотрудниками ГПУ и НАБУ.

На следующий день на совместной пресс-конференции руководители НАБУ и ГПУ сообщили, чторасследование инцидента поручено СБУ.

12 августа начальник департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Владимир Гуцуляк заявил, что были избиты три сотрудника прокуратуры спецназом НАБУ. Директор НАБУ Артем Сытник заявил о задержании ГПУ двух "технических" работников НАБУ, проводивших негласные следственные действия.

Трепака "Правоохранительная реформа на финишном старте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".