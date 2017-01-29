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Война стала для власти инструментом сдерживания социального напряжения и гарантией внешнеполитической неприкасаемости режима.

Официальная риторика Киева о неделимости Украины не соответствует его реальной политике schlenger86 / Depositphotos

Украинская власть демонстрирует готовньсть сохранить Украину в ее нынешних фактических границах, без, в то время как Запад постепенно свыкается с фактом, что восстановление Украины в границах 2013 года не состоится, пишет в своей статье для ZN.UA Андрей Ермолаев.

По его словам, официальна риторика власти о целостности страны сопровождается конкретными шагами по размежеванию и населения на "своих" и "чужих".

"Риторика представителей власти о целостности и неделимости страны сопровождается вполне конкретными шагами и инициативами по размежеванию и сегрегации населения на "участников" и "лишних" (как "щепки" срубленного "леса"): амнистия участников военных действий только с одной стороны, фактическое игнорирование переселенцев, инициативы по экономической блокаде ОРДЛО и решений по единому государственному языку (как мощный катализатор сегрегации и сепаратизма). И не на словах, а в реальной жизни, в нашей повседневности "малая Украина" обретает свое новое социальное и территориальное "тело", - говорится в статье.

Автор указывает, что сложившаяся в Украине ситуация загоняет Европу в угол и служит катализатором кризиса европейского проекта.

"Сейчас украинская власть, независимо от официальной риторики, демонстрирует готовность ограничить государство в рамках "малой Украины". Но — альтернатива в виде поддержки Украины ценой войны с Россией или молчаливое согласие на изменение европейского порядка, и отсутствие какого-либо "третьего пути" загоняют Объединенную Европу в угол. Потому что это только на руку сторонникам нового прагматизма, размежеваний и переделов; потому что это и есть катализатор разворачивающегося европейского кризиса" - отмечает он.

По мнению Ермолаева, на сегодня война остается для власти единственным эффективным инструментом сдерживания социального напряжения и обеспечения внешнеполитической неприкасаемости установленного режима, а каждое перемирие, несмотря на незаинтересованность крупных игроков в эскалации конфликта, оборачивается оборачивается ростом социального протеста и вновь "подталкивает власть к новым кампаниям".

"Удержание в узде общества, ошалевшего от цен, тарифов и новых обещаний по доходам (кнут и пряник с лагом в один квартал), периодические военные операции и внутренние спецоперации, демонстрация Западу невозможности реинтеграции Донбасса из-за присутствия России в ОРДЛО (буквально, с армией и спецслужбами) — все это составные тактики власти на ближайшие месяцы. Шантаж войной — так можно кратко охарактеризовать эту линию", - говорится в статье.

Аналитик подчеркивает, что данная политика нашла поддержку среди силового блока (ВСУ, силовики, добробаты), в то время как мобилизация вовлекла и мотивировала десятки тысяч участников конфликта.

"В итоге число сторонников "малой Украины" (то есть — без Крыма и Донбасса) объективно растет, несмотря на официальную риторику. А Запад насильно, но свыкается с фактом, что восстановление Украины в полноценном составе до 2014 года не состоится. И тут не важно, что "говорится", важно, что "делается". Цинично, но эффективно", - заключает Ермолаев.

По его словам, нынешний украинский режим не боится изоляции, поскольку уверен в своей силе и отсутствии внутренней альтернативы. Разочарование Запада в Украине, тем временем, полностью устраивает РФ, что позволяет тянуть сложившуюся ситуацию и дальше.