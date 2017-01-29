Топ Новости
<
>

Власть готова сохранить украинское государство в границах "малой Украины" - мнение 6

29 января в 17:45

Война стала для власти инструментом сдерживания социального напряжения и гарантией внешнеполитической неприкасаемости режима.

Крым1 агрессия
Официальная риторика Киева о неделимости Украины не соответствует его реальной политике
schlenger86 / Depositphotos
Украинская власть демонстрирует готовньсть сохранить Украину в ее нынешних фактических границах, без Крыма и Донбасса, в то время как Запад постепенно свыкается с фактом, что восстановление Украины в границах 2013 года не состоится, пишет в своей статье для ZN.UA Андрей Ермолаев.

По его словам, официальна риторика власти о целостности страны сопровождается конкретными шагами по размежеванию и населения на "своих" и "чужих".

"Риторика представителей власти о целостности и неделимости страны сопровождается вполне конкретными шагами и инициативами по размежеванию и сегрегации населения на "участников" и "лишних" (как "щепки" срубленного "леса"): амнистия участников военных действий только с одной стороны, фактическое игнорирование переселенцев, инициативы по экономической блокаде ОРДЛО и решений по единому государственному языку (как мощный катализатор сегрегации и сепаратизма). И не на словах, а в реальной жизни, в нашей повседневности "малая Украина" обретает свое новое социальное и территориальное "тело", - говорится в статье.

Автор указывает, что сложившаяся в Украине ситуация загоняет Европу в угол и служит катализатором кризиса европейского проекта.

"Сейчас украинская власть, независимо от официальной риторики, демонстрирует готовность ограничить государство в рамках "малой Украины". Но — альтернатива в виде поддержки Украины ценой войны с Россией или молчаливое согласие на изменение европейского порядка, и отсутствие какого-либо "третьего пути" загоняют Объединенную Европу в угол. Потому что это только на руку сторонникам нового прагматизма, размежеваний и переделов; потому что это и есть катализатор разворачивающегося европейского кризиса" - отмечает он.

По мнению Ермолаева, на сегодня война остается для власти единственным эффективным инструментом сдерживания социального напряжения и обеспечения внешнеполитической неприкасаемости установленного режима, а каждое перемирие, несмотря на незаинтересованность крупных игроков в эскалации конфликта, оборачивается оборачивается ростом социального протеста и вновь "подталкивает власть к новым кампаниям".

"Удержание в узде общества, ошалевшего от цен, тарифов и новых обещаний по доходам (кнут и пряник с лагом в один квартал), периодические военные операции и внутренние спецоперации, демонстрация Западу невозможности реинтеграции Донбасса из-за присутствия России в ОРДЛО (буквально, с армией и спецслужбами) — все это составные тактики власти на ближайшие месяцы. Шантаж войной — так можно кратко охарактеризовать эту линию", - говорится в статье.

Аналитик подчеркивает, что данная политика нашла поддержку среди силового блока (ВСУ, силовики, добробаты), в то время как мобилизация вовлекла и мотивировала десятки тысяч участников конфликта.

"В итоге число сторонников "малой Украины" (то есть — без Крыма и Донбасса) объективно растет, несмотря на официальную риторику. А Запад насильно, но свыкается с фактом, что восстановление Украины в полноценном составе до 2014 года не состоится. И тут не важно, что "говорится", важно, что "делается". Цинично, но эффективно", - заключает Ермолаев.

Читайте также: От конфликта в Донбассе пострадал каждый восьмой украинский ребенок – детский омбудсмен

По его словам, нынешний украинский режим не боится изоляции, поскольку уверен в своей силе и отсутствии внутренней альтернативы. Разочарование Запада в Украине, тем временем, полностью устраивает РФ, что позволяет тянуть сложившуюся ситуацию и дальше.

Подробнее о проблемах мира в Украине, перспективах нового мирового порядка и угрозах для украинской государственности читайте в статье Андрея Ермолаева "Будущее изменчиво. Ибо — изменяемо" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 
По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина война Донбасс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
6 комментариев
  • Константин М Сегодня, 20:53 Ермолаев это друг королевской и вилкула? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Евгений Буравлев Сегодня, 19:29 РЭБЭ (учителя). Странное "образовательное" время настало в Украине. Политтехнологи от "януковичей" учат украинцев как любить Кремль и как "свыкаться с ЕС, президент учит моральным принципам и любви к Отечеству, премъер учит как управлять экономикой, а "рабиновичи", "червоненки", "гордоны" через СМИ учат, как украинцам жить. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Юрий Николаевич Корнилов Сегодня, 19:16 Прекрасная. честная и смелая "выжимка" из статьи одного из самых честных наших политологов . Разумеется, галичанским националистам ура-патриотам она не может понравиться. Но ведь там-то вся эта "каша и заварилась", и варится до сих пор. Читаю дальше -самою статью. Если получится. обязательно поделюсь у себя в ФБ. Такое дорогого стоит и радует, что есть ещё честные и мыслящие люди на Украине. Уверен - власть на это даже внимания не обратит - она в стадии "полной наглости и реальной "отключки", а народу нашему, в его весьма непривлекательном, мягко говоря, состоянии, абсолютно всё равно.
    eqmlista Сегодня, 20:39
    Иркутским москалём запахло что-то. Стойкому электорату партии рыгов всё нравится, что вредит Украине. А г-н Ермолаев один из её апологетов.
    Ответить Цитировать Пожаловаться
    Валерий Проценко Сегодня, 20:57
    Юра, во-первых, НА мокшанских болотах, а во-вторых, В Украине. В-третьих, Ермолаев платная проститутка ботоксного педофила.
    Ответить Цитировать Пожаловаться
    Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Туманов Сегодня, 18:36 Знаємо, знаємо, таваріща Ермолаєва, йому краще б писати з Московії, як це робить, наприклад, такий собі Іщенко, який туди втік ! Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 27.21
EUR 29.12
Последние новости