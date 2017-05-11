ВККС проигнорировала две трети выводов Общественного совета добропорядочности по кандидатам в Верховный суд

В "Чесно" подвели итоги первой недели собеседований с кандидатами на должности судей ВСУ.

ВККС продолжает собеседования с кандидатами в Верховный суд ec.europa.eu

Высшая квалификационная комиссия судей по итогам собеседований с кандидатами на должность судей новогоприняла во внимание только 13 из 55 негативных выводов Общественного совета добропорядочности.

Выводы были подготовлены к первой неделе собеседований, которые проводились с 21 по 28 апреля, передает "Чесно. Фильтруй суд".

Таким образом, во время заседания ВККС в полном составе она 11 голосами из 16 путем тайного голосования сможет отклонить более двух третей негативных выводов Общественного совета в отношении кандидатов, которые Комиссия уже не приняла во внимание.

Всего в течение первой недели собеседований ВККС отсеяла 14 из 131 кандидата, в том числе, девять представителей антирейтинга "Чесно". Средняя продолжительность собеседования с кандидатом составила 52 минуты.

Общественный совет усомнился в добропорядочности 55 кандидатов в новый Верховный суд Рух "ЧЕСНО"

Напомним, 30 сентября 2016 года вступили в силу изменения в Конституцию Украины в части правосудия и Закона "О судоустройстве и статусе судей", в связи с чем в стране стартовала судебная реформа. Верховный суд стал высшей судебной инстанцией Украины, его состав должен быть сформирован из судей, выбранных по итогам открытого конкурса.

26 декабря стало известно о том, что к участию в конкурсе на занятие должностей судей обновленного Верховного суда допущены 653 кандидата. Конкурс объявлен на 120 вакантных должностей, по 30 человек в каждый кассационный суд.

Подробнее о судебной реформе в Украине читайте в материале Михаила Жернакова"Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".