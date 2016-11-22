Вилкул получил в подарок от жены 25 млн грн

Еще 54 млн грн супруга народного депутата передала ему по договору, заключенному в июле.

Жена депутата Вилкула передала ему около 80 млн грн comments.ua

Народный депутат(фракция "Оппозиционного блока") получил в подарок от своей супруги 25 млн 848 668 грн. Еще 54 млн 455 350 грн жена парламентария перечислила ему по заключенному ранее договору (№1934 от 11.07.2016).

Об этом свидетельствуют данные сообщения о существенном изменении в имущественном положении Вилкула, внесенные в Единый государственный реестр деклараций.

Как сообщил пресс-секретарь Вилкула Сергей Милютин в комментарии для "Украинской правды", жена Вилкула пересчитала ему средства, которые были указаны в декларации за минувший год.

"Отмечу, что из этих средств уплачены налог на прибыль, выплаты во все социальные фонды", – подчеркнул он.

Ранее Комитет избирателей Украины назвал Александра Вилкула одним из депутатов-миллионеров, которые получали компенсацию на жилье в 2015 году. Согласно данным его е-декларации, Вилкул держит на банковских счетах около 5,7 млн грн, а его жена – более 3 млн долларов.

Ранее "Опора" подсчитала миллиарды "на руках" у народных депутатов. Топ-10 народных депутатов по задекларированным денежным активам возглавляет представитель "Народного фронта" Игорь Котвицкий. При этом по состоянию на 31 октября общие задекларированные народными депутатами денежные активы достигли показателя в 11,993 млрд в гривневом эквиваленте.