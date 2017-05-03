Виктор и Александр Януковичи сняты с розыска Интерпола – пресс-секретарь

Британская юридическая фирма получила ответ на запрос, согласно которому данные об экс-президенте Украины и его сыне удалены из базы Интерпола.

Из базы данных Интерпола удалили данные о Януковичах ТСН

Экс-президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр не находятся в, сообщил пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир со ссылкой на британскую юридическую фирму Joseph Hage Aaronson, которая обслуживает интересы семьи беглого президента.

На своей странице в Facebook в среду, 3 мая, Кирасир опубликовал копии ответов Интерпола на запросы адвокатов Януковича, датированный 25 апреля. Согласно документам, информация об экс-президенте и его сыне, ранее внесенная в базу данных Интерпола, была из нее удалена.

"Идет речь о том, что в отношении Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая красная карточка. В частности, Интерпол подтвердил, что на Виктора Януковича не распространяются "красное уведомление" Интерпола или специальный запрос об аресте, и что их данные отсутствуют в базе Интерпола", – пояснил пресс-секретарь Януковича.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заподозрил сотрудников Укрбюро Интерпола в содействии Януковичу и его соратникам. Кроме того, как отметил Матиос, соратники Януковича направляют часть полученных преступных путем средств на финансирование информационных агентств в Украине для дискредитации ГПУ.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что судебный процесс над беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, которого обвиняют в государственной измене, начнется 4 мая.

Перед этим президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которые будут использованы для процедуры заочного осуждения, в том числе, беглого экс-президента Виктора Януковича.