Вице-спикер Рады предложила снять неприкосновенность с Пашинского

Сыроид назвала следствие в отношении Пашинского фарсом, поскольку он проходит как свидетель.

Оксана Сыроид хочет неангажированного следствия в отношении Сергея Пашинского Василий Артюшенко, ZN.UA

Для неангажированного расследования инцидента со стрельбой депутата Сергея Пашинского с него надо неприкосновенность, считает вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Я думаю, было бы правильно, чтобы неприкосновенность с народного депутата (Пашинского) была снята немедленно для того, чтобы гарантировать неангажированное следствие", - сказала Сыроид на брифинге.

При этом она напомнила, что Пашинский, который стрелял из огнестрельного оружия в человека, в деле проходит как свидетель. "Такое следствие, как по мне, считается фарсом", - отметила вице-спикер.

Как сообщалось, вечером 31 декабря 2016 года произошел конфликт между Пашинским и местным жителем, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а его соперник – пулю в ногу.

Вячеслав Химикус, в которого выстрелил Пашинский, утверждает, что нанес депутату удар по голове после того, как то направил на него оружие.

Прокуратура Киевской области, которая расследует обстоятельства инцидента, предварительно квалифицировала его как хулиганство.