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Вице-президент США Байден планирует в ближайшее время посетить Украину – СМИ

6 января в 05:57

Визит Байдена в Киев может состоятся уже на следующей неделе. 

Джо Байден1
Джо Байден собрался в Киев
kmu.gov.ua
Вице-президент США Джозеф Байден намерен посетить Украину на следующей неделе.

Ориентировочная дата визита – 15 января, сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

Других подробностей о визите источник не рассказал.

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 Напомним, что в ноябре СМИ сообщали, что Байден планировал посетить Украину до конца 2016 года.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Администрация президента поставили перед посольством Украины в США задачу организовать визит президента Петра Порошенко в Вашингтон и встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом после его инаугурации в январе 2017 года. 

По материалам: Українські новини
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Тэги Украина США президент Байден
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