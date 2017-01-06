Вице-президент США Байден планирует в ближайшее время посетить Украину – СМИ

Визит Байдена в Киев может состоятся уже на следующей неделе.
Ориентировочная дата визита – 15 января, сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.
Других подробностей о визите источник не рассказал.
Напомним, что в ноябре СМИ сообщали, что Байден планировал посетить Украину до конца 2016 года.
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел и Администрация президента поставили перед посольством Украины в США задачу организовать визит президента Петра Порошенко в Вашингтон и встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом после его инаугурации в январе 2017 года.Українські новини