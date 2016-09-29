Верховный суд России окончательно запретил Меджлис

В высшем судебном органе РФ отклонили апелляцию на решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.
"Верховный суд РФ подветрдил запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Апелляция отклонена", – написал он в Twitter.
Верховный суд РФ подтвердил запрет меджлиса крымско-татарского народа. Апелляция отклонена— Антон Наумлюк (@antony_mon) 29 вересня 2016 р.
В минувший четверг, 22 сентября, глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что Меджлис крымскотатарского народа будет окончательно запрещен в России после решения Верховного суда РФ.
Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".
В связи с этой ситуацией, Верховная Рада обратилась к ООН и международным организациям, чтобы дать действиям российских властей соответствующую оценку. Спикер Рады Андрей Парубий назвал факт запрета "проявлением русского фашизма".
Европарламент проголосовал в Страсбурге в рамках дебатов о состоянии демократии и прав человека в мире за резолюцию о положении крымских татар в Крыму. Европарламент требует немедленной отмены решения о запрете Меджлиса. В документе предусмотрена вероятность расширения санкций против России за нарушения прав крымских татар.ZN.UA