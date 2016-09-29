Верховный суд России окончательно запретил Меджлис

В высшем судебном органе РФ отклонили апелляцию на решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа.

В РФ окончательно запретили Меджлис крымскотатарского народа Крым.Реалии

Верховный суд РФ подтвердил запрет Меджлиса крымскотатарского народа, сообщил журналист "Радіо Свобода" Антон Наумлюк, присутствующий на судебном заседании.

"Верховный суд РФ подветрдил запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Апелляция отклонена", – написал он в Twitter.

Верховный суд РФ подтвердил запрет меджлиса крымско-татарского народа. Апелляция отклонена — Антон Наумлюк (@antony_mon) 29 вересня 2016 р.

В минувший четверг, 22 сентября, глава Меджлиса Рефат Чубаров сообщил, что Меджлис крымскотатарского народа будет окончательно запрещен в России после решения Верховного суда РФ.

Читайте также: Прокуратура АРК намерена привлечь к ответственности прошедших в Госдуму РФ "крымских депутатов"

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

В связи с этой ситуацией, Верховная Рада обратилась к ООН и международным организациям, чтобы дать действиям российских властей соответствующую оценку. Спикер Рады Андрей Парубий назвал факт запрета "проявлением русского фашизма".

Европарламент проголосовал в Страсбурге в рамках дебатов о состоянии демократии и прав человека в мире за резолюцию о положении крымских татар в Крыму. Европарламент требует немедленной отмены решения о запрете Меджлиса. В документе предусмотрена вероятность расширения санкций против России за нарушения прав крымских татар.