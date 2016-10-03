Верховный суд обжалует в КСУ судебную реформу

Судьи ВСУ обжалуют создание обновленного Верховного суда с кассационными палатами.

Судьи Верховного суда решили побороться за сохранение статус-кво zib.com.ua

Верховный суд Украины решил обратиться в Конституционный суд с представлением о конституционности отдельных положений закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".

На пленуме Верховного суда в понедельник, 3 октября, такое решение было принято единогласно.

Верховный суд, в частности, просит КС признать неконституционными положения закона, которыми предусмотрена ликвидация Верховного суда и высших спецсудов и создание обновленного Верховного суда с кассационными палатами.

Напомним, что 2 июня Верховная Рада внесла изменения в Конституцию (в части правосудия). Также Рада приняла новый закон "О судоустройстве и статусе судей", который вводит механизм формирования нового Верховного суда и создание вместо трех высших специализированных судов единого органа, в который войдут кассационные подразделения для рассмотрения уголовных, гражданских, хозяйственных и административных производств по кассационным жалобам. При этом останутся суды, которые занимаются уголовными и гражданскими делами, хозяйственные и административные суды.

Изменения в Конституцию (в части правосудия) вступили в силу 30 сентября.

Подробнее о судебной реформе читайте в материале "Верховный суд президента" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".