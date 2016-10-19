Верховная Рада призвала Совбез ООН расследовать преступления РФ в Сирии

Парламент призывал стороны конфликта прекратить активные боевые действия на территории Сирии.

Рада призвала осудить действия сирийского режима и подразделений ВС РФ на территории Сирии Сайт президента Украины

Верховная Рада в обращении к Совету безопасности ООН призвала расследовать военные преступления России и режима президента Башара Асада в Сирии.

"Россия сейчас безнаказанно ведет две параллельные войны - одну в Донбассе, другую в Сирии. Как и в Донбассе, в Сирии Россия брала на себя обязательства по деэскалации конфликта, сразу же их нарушала и только разжигала насилие, разворачивая войска, поставляя оружие и боеприпасы, ведя боевые действия и распространяя пропаганду образца середины прошлого века", - говорится в обращении.

Украинский парламент в обращении к международным организациям, парламентам стран-членов ОБСЕ и Организации исламского сотрудничества по поводу последних событий в Сирии, призывал стороны конфликта прекратить активные боевые действия на территории Сирии и соблюдать режим прекращения огня согласно резолюции Совета безопасности ООН.

Рада также призвала осудить действия сирийского режима и подразделений ВС РФ на территории Сирии по бомбардировке мест, где проживает гражданское население, а также транспортных средств, которые доставляют гуманитарные грузы.

Депутаты украинского парламента также обратили на использование Россией территории аннексированного Крыма как военного форпоста для поддержки военной операции в Сирии.

Обращение Верховной Рады №5214 поддержал 241 депутат.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят санкции против россиян в связи с "катастрофической эскалацией" ситуации в Алеппо. Сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия намерены убедить ЕС в необходимости осудить разрушительную воздушную кампанию России в Сирии и подготовить почву для введения новых санкций в отношении режима президента Башара аль-Асада. Кроме того, отмечалось, что Париж и Лондон может подтолкнуть других лидеров ЕС в четверг рассмотреть введение запретов на поездки и замораживание активов в отношении 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт.

Однако министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини скептически оценили возможность введения Евросоюзом "сирийского пакета" санкций против РФ.