Великобритания одобряет стремление Украины интегрироваться в НАТО до 2020 года

Украина может стать значимой частью структуры глобальной безопасности, заявила посол Великобритании в Киеве.

Великобритания не против вступления Украины в НАТО telegraf.com.ua

Официальный Лондон поддерживает желание Украины завершить интеграцию сдо 2020 года, заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

Как сообщает "Укринформ", в ходе публичных дебатов на тему "Что после Будапештского меморандума?", дипломат отметила, что Украина может быть значимым участником структур не только региональной, но и глобальной безопасности.

"Я думаю, надежды интегрироваться в НАТО до 2020 года - это правильный путь для Украины... Украина может быть серьезным участником не только региональной, но и глобальной безопасности", - подчеркнула посол.

Гоф отметила, что Великобритания оказывает Украине весомую практическую и политическую поддержку, хотя ее масштабы не всегда соответствуют ожиданиям.

"Только в этом году мы потратили по меньшей мере 35 млн фунтов, и планируется предоставить еще больше денег Украине. Поэтому поддерживаем ли мы Украину? Конечно. Всегда ли мы способны дать так много, как хотят люди? К сожалению, нет", – заявила она.

По словам посла, в дальнейшем Украина должна будет в большей степени полагаться на свои собственные ресурсы.

Накануне Генеральный штаб завершил разработку Государственной программы развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года и передал ее на рассмотрение Кабинета министров.

Напомним, 21 ноября Президент Петр Порошенко подписал закон о ратификации меморандума с Великобританией о сотрудничестве в сфере обороны.