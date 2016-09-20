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Великобритания не признала законность российских выборов в аннексированном Крыму

20 сентября в 12:23

В Лондоне напомнили, что аннексия Крыма является незаконной и неправомерной.

Великобритания Украина
Великобритания осудила РФ за проведение выборов в Крыму
hvylya.net
Великобритания признала российские парламентские выборы на оккупированном Крымском полуострове незаконными, сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф.

"Великобритания не признает законность выборов в Госдуму РФ в Крыму. Аннексия Крыма является незаконной и неправомерной", – написала она в Twitter.

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Проведение выборов в Госдуму РФ на территории Крыма не признают страны Запада. О непризнании легитимности их проведения и результатов уже заявили, в частности, Канада и Франция. Подобную позицию также занял Европарламент.  

Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона решительно осуждает организацию на оккупированном Россией Крымском полуострове выборов в Государственную думу РФ и будет добиваться включения их участников и непосредственных организаторов в санкционные списки.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым Великобритания Украина
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