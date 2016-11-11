Великобритания не изменит своей поддержки Украины из-за Brexit - посол

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"Мы покидаем ЕС, а не Европейский континент".

Великобритания продолжит помогать Украине hvylya.net

Решение о выходе Великобритании из Европейского Союза не означает изменения ее поддержки в отношении Украины, в том числе, и военного сотрудничества, заявила посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф.

"Я не думаю, что это имеет существенное влияние... Наша поддержка для Украины продолжится, в том числе и наша военная тренировочная поддержка, и предоставление вам нашей помощи в преодолении проблем конфликта, с которыми вы сталкиваетесь, и (помощь) в вопросе проведения реформ и в борьбе с коррупцией", - сказала дипломат в комментарии УНИАН.

В частности она напомнила, что один из первых зарубежных визитов нового главы британского МИД Бориса Джонсона "был очень четким в выражении поддержки Соединенного Королевства Украине и по продолжению нашей поддержки Украины".

Гоф подчеркнула, что Великобритания "возможно, покидает Европейский Союз", но не покидает Европейский континент.

Напомним, в марте Великобритания подписала новый оборонный договор с Украиной, которым поможет ей в подготовке и обучении украинских военнослужащих, главным образом для противостояния России.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что новое соглашение является сигналом Великобритании о том, что она будет "стоять твердо" на стороне Украины, восточной европейской нации, защищающей свой суверенитет.